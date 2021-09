Windows 11, cambia il design dell'app Foto: ecco come sarà e le funzioni inedite

Windows 11 nelle ultime ore ha ricevuto non solo una nuova Build per gli Insider, ma anche una versione completamente rivisitata dell’app Foto. Microsoft stessa ha rivelato tutte le novità introdotte con un video dedicato e anche un comunicato sul sito ufficiale: vediamo cosa cambia lato design e le funzionalità inedite.

Sia in copertina che in calce all’articolo potrete trovare due screenshot d’esempio del cambiamento visivo di Foto su Windows 11: troviamo un’interfaccia utente e un layout davvero nuovi di zecca, con angoli arrotondati e design Mica decisamente evidenti in ogni dettaglio. Per chi non lo sapesse, Mica è un design opaco e dinamico che prevede il cambiamento dei colori e della luminosità delle finestre a seconda del tema di sistema e dello sfondo su desktop.

La visualizzazione e la modifica delle fotografie caricate sul computer risultano dunque migliorate grazie all’inedita interfaccia che si espande da un bordo all’altro della finestra e, soprattutto, a una barra degli strumenti aggiornata collocata nella parte superiore, tramite la quale si potrà accedere all’intera gamma di opzioni per il fotoritocco. Tra di esse figurano gli strumenti di ritaglio, rotazione, scrittura, contrassegno delle fotografie preferite e altro ancora.

L’app Foto garantirà anche accesso rapido ad applicazioni di terze parti dedicate al photo editing come Photoshop, Picsart e altre ancora, a seconda delle preferenze del singolo utente. Inoltre, Microsoft ha introdotto una modalità multi-view per visualizzare più immagini contemporaneamente, una delle aggiunte più importanti per Foto: grazie alla visualizzazione multipla, infatti, ora sarà possibile selezionare rapidamente più immagini per cancellarle o, potenzialmente, confrontarle prima e dopo il fotoritocco per comprendere se il lavoro convince.

Tutte queste e altre novità possono essere provate sulla nuova app Foto di Windows 11 in seguito all’aggiornamento all’ultima versione beta per gli Insider; altrimenti, basterà attendere l’ormai vicino rilascio ufficiale del 5 ottobre.

Tra le altre, grandi novità di Windows 11 si parla anche dei suoni rilassanti riprodotti con la modalità scura attiva.