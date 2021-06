Windows 11 cambia tutto il design: come sarà graficamente il nuovo OS Microsoft

Windows 11 è ufficiale! Il nuovo sistema operativo sviluppato dal colosso di Redmond sta per arrivare sui PC di tutto il mondo portando con sé un design completamente rinnovato ispirato al già noto stile Fluent Design, dagli angoli arrotondati per dare una sensazione di fluidità. Ma vediamo tutti i dettagli.

Partiamo dal menu Start, rinnovato completamente e ora diventato come potete vedere in copertina all’articolo: alla sua apertura potremo vedere una schermata pop-up al centro del display ove in cima appare una barra di ricerca, appena sotto le applicazioni più utilizzate (bloccabili nella loro posizione a seconda delle proprie esigenze e preferenze), a cui seguono le ultime app e gli ultimi file aperti e, infine, in basso a sinistra il profilo selezionato e in basso a destra il pulsante di spegnimento del PC.

Tutto il sistema operativo però mostrerà sempre angoli arrotondati in ogni schermata: dal menu Start ai widget, passando persino per le singole icone del Microsoft Store, di Microsoft Edge e anche del pacchetto Office. Ovviamente, anche altre applicazioni non firmate dal colosso di Redmond si adatteranno automaticamente a questo stile grafico molto più moderno e piacevole allo sguardo.

Per il resto, Windows 11 ricorda moltissimo il progetto Windows 10X poi cancellato dalla stessa società proprio per proporre un sistema operativo in grado di funzionare in un’esperienza unica su PC, laptop, tablet e altri dispositivi. Design dunque estremamente minimal, pulito, dove la barra delle applicazioni vuole proporsi come il centro operativo principale da cui scoprire il resto del sistema.

Insomma, un'esperienza completamente rinnovata da scoprire in ogni angolo! Non ci resta che attendere il lancio definitivo, comunque previsto entro il 2021.