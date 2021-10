Windows 11 cambia design...e anche TeamSpeak: che rinnovamento!

Quando si parla di applicazioni per chattare, fare videochiamate e condividere contenuti, Discord è certamente una delle più famose. Tuttavia, un’altra piattaforma VoIP particolarmente nota è senza ombra di dubbio TeamSpeak che, recentemente, ha ottenuto una nuova versione dell’app per Windows 11 tramite Microsoft Store.

La maggior parte dei lettori conoscerà TeamSpeak 3, ma da diverso tempo gli sviluppatori si sono mossi su una nuova versione della piattaforma VoIP denominata anche TeamSpeak 5, infine lanciando l’app electron su Microsoft Store per Windows 11. Si tratta della Beta 5 dell’applicazione e, sebbene attualmente risulti disponibile solo nel negozio del colosso di Redmond presente nell’ultima edizione del sistema operativo, a quanto pare funziona anche su Windows 10.

Tuttavia, si tratta di un passaggio fondamentale dalla precedente applicazione UWP, enfatizzato anche dagli stessi sviluppatori. La descrizione del prodotto, infatti, è la seguente: “Prova il nuovissimo TeamSpeak esclusivamente su Windows 11 e goditi una chat vocale cristallina per comunicare con i tuoi compagni di squadra su più piattaforme, per un’esperienza senza lag e affidabilità senza pari. Il nuovissimo TeamSpeak si basa su una tecnologia server comprovata, flessibile e che può essere facilmente ospitata da qualsiasi luogo. Letteralmente ovunque. La nostra nuova piattaforma di messaggistica globale è stata progettata pensando alla sicurezza, motivo per cui abbiamo la crittografia end-to-end. Invia messaggi privati ​​e di gruppo, condividi dati e pubblica il loro stato attuale affinché gli altri possano vederlo”.

Tra le novità più importanti troviamo la cancellazione del rumore di fondo potenziata dal machine learning e, soprattutto, un’interfaccia completamente rinnovata per rendere TeamSpeak “l'esperienza di comunicazione più facile da usare sul mercato”. Insomma, progressi veramente importanti per l’applicazione che, però, dovrà comunque continuare a sfidare Discord e il suo crescente successo.

Oggi abbiamo anche trattato la lista di problemi noti su Windows 11, con annesse, possibili soluzioni in attesa dei fix definitivi.