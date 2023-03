Windows 11, cambia ancora Esplora File: con i file suggeriti sarà sempre più smart

Microsoft ha annunciato di aver dato il via ai test per una nuova funzione da integrare in Esplora File che mostrerà i file suggeriti sulla parte alta dell’interfaccia grafica. Con questo sistema il colosso di Redmond mira a rendere l’applicazione ancora più smart.

Come si può vedere dallo screenshot presente in calce, quando si aprirà la scheda Home nella parte alta dell’UI verrà mostrato un tab in cui saranno presenti dei file specifici che potrebbero essere utili agli utenti. Lo sviluppo a quanto pare sarebbe ancora nelle prime fasi, e non è chiaro se tali file saranno mostrati in base alle abitudini degli utenti oppure se Microsoft implementerà qualche altro sistema per renderli pertinenti. A giudicare da quanto pubblicato da The Verge, almeno in questa prima release Windows 11 suggerisce i file memorizzati sul cloud o che sono stati condivisi da altri utenti con il proprio account.

In un post pubblicato sul proprio blog ufficiale, la società spiega che questo sistema è al momento disponibile solo per alcuni utenti iscritti al Dev Channel, che hanno installato la Preview Build 24304. Inoltre, il funzionamento è garantito solo si effettua l’accesso con un account Azure Active Directory, che però è disponibile solo per gli utenti business.

Microsoft, analogamente a quanto sta facendo con i test per spostare la barra delle app di Windows 11 in alto, ha spiegato che monitorerà i feedback degli utenti prima di procedere con la distribuzione su larga scala.

Proprio qualche settimana fa, il nuovo Esplora File di Windows 11 si è mostrato in alcuni screenshot. Con questa notizia viene preannunciato l’arrivo di un’altra evoluzione?