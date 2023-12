Windows 11, cambiamenti in arrivo all'auto-login di Microsoft: 'merito' dell'UE

Ora che Windows 11 può essere reinstallato tramite Windows Update senza eliminare i file presenti sul PC, non avete più scuse: il passaggio al nuovo sistema operativo di Microsoft è quasi obbligato. Tuttavia, a partire da gennaio il colosso di Redmond dovrà modificare il login automatico tramite account Microsoft per le app installate su PC: ecco perché.

Al momento, il funzionamento del login automatico alle app installate su Windows 11 (e anche su Windows 10, per la verità) è molto semplice: se un software che avete scaricato sul PC richiede il vostro account Microsoft per funzionare correttamente, il sistema operativo inserisce in automatico le credenziali del profilo collegato al desktop o al laptop che state usando. Questa procedura permette di risparmiare tempo al primo utilizzo di app come Word, Excel e PowerPoint, per esempio.

Ma che succede se un utente vuole utilizzare un account Microsoft diverso da quello presente sul PC? Secondo il Digital Markets Act (DMA) dell'Unione Europea, entrato in vigore qualche mese fa, il colosso di Redmond dovrebbe permettere a chiunque possieda un PC Windows di scegliere autonomamente quale account usare per il login alle app installate sul dispositivo. Per adeguarsi alla normativa vigente, dunque, da gennaio 2024 Microsoft modificherà i sistemi di auto-login su tutti i PC con sistema operativo Windows 11 o Windows 10 nell'UE.

La modifica consisterà di una notifica a schermo, che comparirà all'utente quando un'app tenterà di usare le credenziali del suo account Microsoft per l'auto-login: la notifica permetterà all'utente di dare l'ok e continuare con il login automatico o di bloccare la procedura di sign-in e di procedere con un account Microsoft diverso (oppure con un account di un altro provider come Apple, Google, Meta e Amazon, qualora l'app dovesse permetterne l'utilizzo).

Secondo i colleghi di Windows Latest, Microsoft sta testando la nuova funzionalità nella Build 22631.2787 di Windows, che dovrebbe arrivare su tutti i PC compatibili come parte dell'aggiornamento del Patch Tuesday di gennaio 2024 o di febbraio 2024. Difficile però dire se la feature sarà accolta con favore dall'utenza: essa certamente fornisce un controllo maggiore sui propri dati, ma al contempo rende più lenta la procedura di login su diverse app, comprese quelle della stessa Microsoft.