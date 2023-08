Windows 11, cambiano anche le Impostazioni per avere tutto sotto controllo

Oltre alla novità di Microsoft PC Manager per pulire il PC in maniera completamente gratuita, il colosso di Redmond sta lavorando per migliorare anche l'esperienza di controllo e gestione delle impostazioni di Windows 11.

In un aggiornamento distribuito in questi giorni sul canale Beta di Windows Insider, è spuntata infatti una novità degna di nota circa le Impostazioni di Sistema, accessibili sia dall'apposita icona nel Menu Start che tramite la combinazione Tasto Home + I.

In particolare, nelle build Insider Preview 22621.2262 (nuove funzionalità da attivare manualmente) e 22631.2262 (feature attive di default) del canale Beta, è presente un nuovo modo di proporre le impostazioni, che ora nella schermata principale mostreranno le opzioni più utilizzate e ricorrenti nel nostro utilizzo quotidiano e alcuni suggerimenti per altre impostazioni che potrebbero migliorare la nostra esperienza.

Spiegato maggiormente nel dettaglio nel changelog ufficiale, il nuovo sistema offre delle schede interattive e dinamiche con impostazioni raccomandate (specifiche per l'utente sulla base delle sue abitudini e modalità d'uso) e informazioni utili, tra cui lo spazio a disposizione sul Cloud, la durata e lo stato di attivazione degli abbonamenti a Microsoft 365 e Xbox Game Pass, lo switch rapido dei temi e i dispositivi Bluetooth.

Nel frattempo, ci sono state novità anche per gli appassionati di gaming, con il lancio di Play Together per Microsoft Teams.