Windows 11, ora cambiare browser predefinito è più facile: la novità per tutti

Una delle questioni più controverse relative a Windows 11 è la gestione dei browser da parte del sistema operativo di casa Microsoft. L'azienda di Redmond, infatti, ha bloccato tutti i software Edge Deflector negli scorsi mesi, rendendo anche piuttosto complesso cambiare il browser di default sul proprio sistema operativo.

Le nuove mosse di Microsoft dipendono dal desiderio di spingere il browser Edge nella competizione con Firefox e Chrome per il mercato delle ricerche in rete. In effetti, la casa di Redmond sembra aver riscontrato anche un certo successo nella "spinta" del proprio motore di ricerca, poiché Microsoft Edge è il secondo browser più utilizzato al mondo, superato soltanto da Google Chrome.

Il risultato ottenuto, però, è arrivato anche ad un ingente costo per gli utenti, che su Windows 11 devono adeguarsi ad un processo piuttosto complesso per il cambio del browser di default, che consiste nel cambiare il motore di ricerca predefinito per ogni estensione di file, con un'operazione piuttosto lunga e macchinosa.



Fortunatamente, Microsoft è tornata sui propri passi in una beta per Insider pubblicata a fine marzo, che permetteva agli utenti modificare con un solo click il browser predefinito per ogni operazione ed estensione di file, pur imponendo l'utilizzo di Microsoft Edge per la consultazione delle guide di sistema di Windows 11.

Finalmente, dopo quasi venti giorni di attesa, la semplificazione della gestione del browser di default è arrivata anche per gli utenti Windows 11 al di fuori del programma di beta, grazie all'aggiornamento dello scorso Microsoft Patch Tuesday. Inoltre, visto che gli update del Patch Tuesday sono obbligatori, tutti gli utenti riceveranno la nuova feature nei prossimi giorni.

In una dichiarazione ufficiale, Mozilla si è complimentata con Microsoft per aver migliorato le impostazioni relative al browser di default sul suo sistema operativo, ma ha anche spiegato che "può essere fatto ancora di più per rispettare la scelta del browser di default degli utenti". Probabilmente, lo studio dietro a Firefox si riferisce al fatto che, al momento, tutti i link presenti nel menu Start, nei Widget e nelle impostazioni vengano aperti di default su Microsoft Edge senza la possibilità di cambiare il browser utilizzato per questi URL.