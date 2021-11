Windows 11 campione di autonomia? No, si tratta di un atipico bug

Cosa c'entra l'autonomia con un bug? No, non si fa riferimento alla chiusura inaspettata di software o altro: Windows 11 ci insegna una nuova "correlazione" tra i due termini. Infatti, un "problema" legato al più recente sistema operativo di Microsoft non è di certo passato inosservato.

Più precisamente, stando anche a quanto riportato da Gizchina, nonché come emerso su Reddit, a inizio novembre 2021 alcuni utenti hanno visto l'indicazione relativa alla carica residua della batteria superare il 100%. Infatti, mantenendo il proprio portatile collegato alla presa di corrente e passando il mouse sopra l'icona della batteria presente in basso a destra all'interno della barra delle applicazioni, diverse persone hanno notato che il computer era carico, ad esempio, al 104% (a quanto pare qualcuno è andato anche ben oltre).

Chiaramente, si tratta di un bug. Non è tuttavia noto ciò che ha causato la comparsa di questa tipologia di indicazioni, quanti utenti siano stati coinvolti e se basti semplicemente scollegare il portatile dalla presa di corrente per "risolvere" il tutto (non sembrano in ogni caso esserci problemi gravi per il momento).

Quel che è certo è che l'ironia del Web si è scatenata. "Congratulazioni, il mio portatile non riesce nemmeno a caricarsi al 66%", ha scritto un utente su Reddit. Ovviamente in quest'ultimo sito Web si scherza anche su "Windows Duracell Edition", per non citare le miriadi di altre "perle" emerse.