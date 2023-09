Windows 11 cancella permanentemente i file? Ecco tutti i modi per farlo

Se la nostra guida ai metodi per chiudere le app su Windows 11 non vi è bastata, ecco a voi i modi che potete utilizzare su Windows 11 per eliminare i file ed essere sicuri di averli cancellati in maniera permanente, senza speranza che possano essere recuperati in pochi clic.

Se decidete di cancellare un file su Windows, con il tasto Canc oppure dall'apposito comando che compare con un clic del tasto destro del mouse sulla relativa icona, questo finirà nel Cestino, da cui un file può essere facilmente ripristinato, semplicemente entrando dentro al Cestino e scegliendo il comando Ripristina.

Per fare in modo che i file presenti nel cestino non possano essere recuperati, è sufficiente utilizzare il comando Svuota Cestino, ma ricordatevi che non si tratta di un'operazione reversibile: una volta svuotato il cestino, non potrete più recuperare i file che avete cancellato.

Tuttavia, esiste una scorciatoia per eliminare definitivamente un file senza passare dal cestino e senza doverlo quindi svuotare. Una volta scelto il file da cancellare, se siete completamente certi che non vi servirà mai più, vi basterà premere sulla tastiera la combinazione Maiusc + Canc, che farà apparire una finestra di conferma per la rimozione definitiva. Premendo Sì, il file scomparirà per sempre dal vostro PC.

Ultimo aspetto da considerare riguarda eventuali file presenti su Hard Disk Esterni o chiavette USB. In questo caso, basterà infatti premere Canc per la rimozione permanente, poiché i supporti esterni al PC non prevedono un cestino. Pensateci bene prima di cancellare file dalle chiavette.

Arrivati a questo punto, se siete interessati a un'altra guida, ecco come bloccare gli aggiornamenti automatici di Windows 11, anche se non è un'operazione che consigliamo a tutti!