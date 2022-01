Windows 11: finalmente CCleaner è disponibile su Microsoft Store

Poco dopo l'arrivo dei nuovi Media Player e Notepad per Windows 11, un'altra storica applicazione per Windows è pronta a fare il salto nella modernità: si tratta del famoso tool per la pulizia del disco CCleaner, che è comparso sul Microsoft Windows Store per la prima volta dalla sua uscita, avvenuta nel lontano 2003.

L'arrivo di CCleaner su Windows Store dipende anche dalle nuove regole di Microsoft per l'accesso al negozio di app per Windows 11, che si sono fatte molto meno rigide nel corso degli ultimi mesi, permettendo a moltissimi produttori terzi e utenti Windows di pubblicare le proprie app Win32 sullo Store.

Per questo stesso motivo, di recente anche browser come Mozilla Firefox e Opera sono debuttati su Microsoft Store, nonostante la lunga storia di rivalità della casa di Redmond con i browser terze parti, che in questi mesi sembra essersi risolta con il blocco di tutti gli Edge Deflector per Windows 11 in seguito al Patch Tuesday per Windows 11 di dicembre 2021.

Microsoft, in realtà, ha delle questioni in sospeso anche con CCleaner: nel 2020, in piena epoca Windows 10, la compagnia di Redmond aveva stabilito che CCleaner era un'app potenzialmente pericolosa, consigliando agli utenti Windows di non installarla per ragioni di sicurezza. Oggi, inoltre, scopriamo che il motivo di quel consiglio è che CCleaner richiedeva agli utenti di installare anche altre app del proprio produttore, Piriform, come Recuva, Defragger e Speccy.

In passato, comunque, CCleaner è stato usato anche come veicolo di malware per Windows, mentre per alcuni mesi l'app non è stata compatibile con Windows 10. Insomma, le perplessità di Microsoft sono state per certi versi giustificate, ma finalmente l'app, considerata da alcuni uno dei primi software da installare su PC, è arrivata anche su Windows 11.