Windows 11, Chatgpt è in arrivo anche nel Blocco Note: ecco come sarà integrato

Dopo Paint, Copilot è in arrivo anche nel Blocco Note di Windows 11. A svelarlo i colleghi di WindowsLatest, secondo cui Microsoft starebbe testando una nuova funzionalità basata su ChatGPT per il Blocco Note, battezzata “Cocreator”.

Come si può vedere negli screenshot presenti in calce, la cartella del pacchetto dell’app Blocco Note include dei riferimenti alle funzionalità basate su ChatGPT, con dei file soprannominati "CoWriterCreditLimitDialog", "CoWriterDropDownButton" e "CoWriterWaitlistDialog”, i cui nomi lasciano poco spazio alle interpretazioni.

A quanto pare, con Cocreator in Blocco Note gli utenti avranno la possibilità di utilizzare ChatGPT ed il relativo modello di linguaggio GPT-4 per genere contenuti all’interno dei fogli: non è chiaro se il testo sarà generato basandosi su quello che si è scritto nel documento oppure se sarà mostrata un’altra finestra in cui inserire gli input. È comunque pressente un riferimento a "CoWriterDropDownButton”, che suggerisce l’apertura di un pannello laterale in cui inserire gli input.

Come osservato da WindowsLatest, però i riferimenti a “CreditLimitDialog” potrebbero suggerire che il Blocco Note potrebbe limitare l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, magari con un sistema di crediti.

Nell’immagine promozionale viene anche spiegato come si potrà interagire con l’IA: l’interfaccia - che potrebbe cambiare - sembra essere simile alla scrittura con l’IA in Microsoft Edge e si potrà scegliere il tipo di Lunghezza, Tono, Formato ed Istruzioni per modificare il testo.

Ricordiamo che nella giornata di ieri è stato lanciato il primo Patch Tuesday del 2024 per Windows 11. Avete aggiornato?