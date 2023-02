Windows 11: per chiudere i processi non sarà più necessario aprire il Task Manager

A poche ore dalla pubblicazione del Patch Tuesday di Febbraio 2023 per Windows 11, direttamente dal Dev Channel dell’OS di Microsoft arriva l’indicazione secondo cui Microsoft starebbe lavorando su una funzione che permetterà agli utenti di chiudere con facilità i processi aperti, senza spostarsi nel Task Manager.

Come si può vedere nello screenshot che trovate in calce, pubblicato da Neowin, premendo sul tasto destro sull’icona dell’app nella barra delle applicazioni sarà possibile accedere alla nuova opzione “Termina processo”. In questo modo si chiuderà il processo senza dover aprire il Task Manager: si tratta di un cambiamento interessante, che faciliterà la vita a milioni di utenti.

La voce “Termina processo” è disponibile nella build 25300 di WIndows 11, ma è disabilitata di default ed è necessario usare l’app Vivetool per abilitarla. Neowin spiga anche che la feature, sebbene sa presente, non funziona e facendo click su di essa non succede nulla. Evidentemente quindi la società di Redmond è ancora al lavoro su di essa e non ha deciso se e quando lanciarla.

Sempre dal fronte delle novità su cui sta lavorando Microsoft, di recente è emersa la notizia secondo cui Windows 11 prossimamente supporterà nativamente le periferiche RGB, senza la necessità di installare applicazioni di terze parti.