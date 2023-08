Windows 11: Chrome spinge gli utenti ad attivare Windows Hello, i popup sono troppi?

Solo pochi giorni fa, Microsoft ha rilasciato l'aggiornamento del Patch Tuesday di agosto di Windows 11, che risolveva alcuni annosi problemi per il suo sistema operativo di ultima generazione. Sfortunatamente, pare che ci abbia pensato l'ultimo aggiornamento di Google Chrome su Windows 10 e 11 a creare nuovi fastidi a diversi utenti.

Come riportano i colleghi di Windows Latest, basandosi sulle segnalazioni dei propri redattori, degli utenti del portale e di alcuni account sul Forum ufficiale di Microsoft, pare che l'ultimo aggiornamento di Google Chrome cerchi di convincere gli utenti ad attivare Windows Hello per la protezione delle password in caso di utilizzo della procedura di auto-fill. Sfortunatamente, pare che il browser di Big G sia particolarmente insistente con i suoi utenti nel promuovere la procedura.

Dall'ultima versione di Google Chrome, in alcune installazioni del browser è stato implementato un popup per Windows Hello, che consiglia di attivare il servizio e la sua integrazione su Chrome, spiegando che si tratta di una funzione estremamente utile per la sicurezza in rete. L'avviso recita che "se condivisi questo device con altri, puoi attivare Windows Hello per verificare che sia proprio tu ad inserire una password".

Fin qui nulla di male, anche perché Chrome supporta Windows Hello dal 2020, mentre popup di questo tipo sono comparsi diverse volte, sotto forma di test, agli utenti. Tuttavia, pare che ora il popup abbia iniziato a comparire molto più spesso, specie per alcuni PC, arrivando a palesarsi ogni volta che viene attivata la funzione di autofill delle password del browser.

Addirittura, alcuni utenti lamenterebbero di aver visto il popup durante la navigazione sul web, senza che stessero utilizzando la funzione di autofill delle password di Chrome. In più, in molti sono scontenti dell'integrazione di Windows Hello su Chrome, che richiede di inserire la propria impronta digitale o il proprio PIN ogni volta che si desidera utilizzare il riempimento automatico del browser.

Non è chiaro se la comparsa a ripetizione del popup sia parte di una aggressiva strategia di Google per la sicurezza online dei suoi utenti o se si tratti di un bug che verrà corretto a breve. Per il momento, il colosso di Mountain View non ha ancora commentato la questione.