Windows 11 potrebbe clamorosamente ripescare il design Aero di Windows 7

In seguito alla questione del ritorno del drag and drop relativo alla taskbar di Windows 11, torniamo ad approfondire un'altra possibile novità per quel che concerne la più recente versione del sistema operativo di Microsoft. Infatti, a sorpresa, potrebbe tornare una "vecchia conoscenza".

In particolare, stando anche a quanto riportato da Windows Latest e MSPowerUser, nell'ambito di un evento legato al programma Windows Developer, andato in scena nel mese di gennaio 2022, è stato mostrato, probabilmente per sbaglio, lo screenshot che potete vedere in calce alla notizia. Quest'ultimo potrebbe non dirvi nulla a prima vista, ma guardate bene la parte alta della finestra Run (Esegui): la trasparenza rimanda al design Aero di Windows 7.

Per chi non lo sapesse, questo look è stato abbandonato a livello ufficiale da parte di Microsoft da ormai parecchio tempo, dato che Windows 8 nel 2012 ha cambiato tutto, mettendo da parte l'effetto vetro. Da quel periodo ne è passata di acqua sotto i ponti e ormai con Windows 11, uscito nel 2021, siamo nell'era del Fluent Design. Tuttavia, a Redmond sembrano non aver ancora abbandonato del tutto l'idea dello stile Aero, visto quanto emerso.

Tra l'altro, i bordi curvi delle finestre sono già tornati, quindi un ritorno ai tempi di Windows 7 anche per quel che concerne la trasparenza potrebbe non risultare una cattiva idea. In ogni caso, per il momento si tratta solamente di indiscrezioni e non c'è nulla di certo, ma gli occhi sono puntati su Windows 11 22H2, ergo Sun Valley 2, che chiaramente dovrebbe arrivare più avanti nel corso del 2022. Staremo a vedere.