Windows 11, Cocreator di Paint arriva ufficialmente ai primi utenti in Italia

Signore e signori, l'era dell'intelligenza artificiale su Paint è ufficialmente iniziata. Sì, nonostante la questione del blocco del Copilot di Windows 11 in Europa, anche in Italia i primi utenti hanno ricevuto le attese nuove funzioni del noto programma di fotoritocco.

A tal proposito, come fatto notare anche da The Verge, Microsoft ha ufficialmente rilasciato il generatore IA Cocreator innanzitutto agli utenti Insider, coinvolgendo, oltre all'Italia, Francia, Australia, Canada, Germania, Regno Unito e Stati Uniti d'America. Insomma, risulta possibile anche da noi sfruttare l'intelligenza artificiale all'interno di Paint.

In che modo? Come potete vedere anche dallo screenshot presente in calce alla notizia, ai primi utenti che hanno modo di mettere alla prova il nuovo Paint è comparsa, in alto a destra nel contesto dell'interfaccia del programma, l'apposita icona "Cocreator". Premendo su quest'ultima, risulta possibile iscriversi a una lista d'attesa per provare la funzione mediante 50 crediti gratuiti.

Se siete utenti Insider e non riuscite a trovare questa funzione, potreste voler prima dare un'occhiata agli eventuali aggiornamenti di Paint da installare mediante il Microsoft Store. Per il resto, una volta che avrete accesso al tutto, potrete far generare direttamente al Cocreator IA sfondi e immagini mediante un input testuale in inglese (per ora è l'unica lingua supportata). Si possono eventualmente selezionare anche alcuni stili predefiniti.

Tutto è basato sull'intelligenza artificiale DALL-E di OpenAI, con la funzione che dovrebbe diventare disponibile per tutti nell'arco di qualche settimana. Risultano invece già disponibili su Paint altre novità, quali la gestione dei livelli e la possibilità di rimuovere lo sfondo di un'immagine mediante un singolo clic. Insomma, si sta aprendo una nuova era per il programma di fotoritocco preinstallato su Windows. Se cercate maggiori indicazioni, potrebbe interessarvi fare riferimento direttamente a quanto spiegato sul portale ufficiale di Microsoft.