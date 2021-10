Windows 11, come abilitare la God Mode dell'OS Microsoft? I dettagli

Alcuni di voi saranno ancora alle prese con l'installazione di Google Play Store su Windows 11. Il nuovo sistema operativo di Microsoft, infatti, nonostante l'assenza del supporto ufficiale, sembra poter gestire la cosa in maniera opportuna.

Nel frattempo, in rete alcuni appassionati sono riusciti a scavare talmente a fondo nelle impostazioni di Windows 11 da riuscire a scovare la cosiddetta God Mode che, di fatto, consente di avere l'accesso a tutte le funzionalità avanzate dell'OS di nuova generazione.

In particolare, dopo aver appreso la notizia, riportata da Bleeping Computer, cerchiamo di fare chiarezza su questo interessante aspetto di Windows.

Cos'è, quindi, e come funziona la God Mode di Windows 11? Ebbene, con questo termine si intende una modalità avanzata delle impostazioni di Sistema che consente di accedere a strumenti e funzionalità di sistema in maniera facile e veloce, al di fuori dell'app Impostazioni e del Pannello di Controllo.

Per farlo, occorre prima di tutto creare una Nuova Cartella sul desktop. Questa semplice operazione si effettua con un click destro del mouse su uno spazio vuoto del desktop e selezionando prima "Nuovo" e successivamente "Cartella". A questo punto sul monitor apparirà la nuova cartella che potremo rinominare in "GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}". A questo punto, premere Invio per applicare il nuovo nome e accedere alla cartella con un doppio click. Al suo interno troveremo tantissime icone, ognuna delle quali corrisponde a una precisa Impostazione di Sistema.

Tra le altre opzioni specifiche sbloccabili allo stesso modo, queste sono le più interessanti: