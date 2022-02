Windows 11, come creare un collegamento sul desktop per i giochi Game Pass?

Mentre gli utenti festeggiano l'arrivo di nuovi giochi su Xbox e PC Game Pass, la strada per il client di Microsoft è ancora in salita in termini di funzionalità. Per questo, oggi, scopriamo insieme in che modo è possibile creare collegamenti desktop per i giochi installati.

Si tratta di una procedura piuttosto semplice e, sebbene per qualcuno possa risultare a tratti banale, potrebbe non essere poi così scontata per tutti gli utenti.

Esistono due modi per portare a termine questa operazione. La prima si avvale proprio delle impostazioni dell'applicazione Xbox per PC Windows. In particolare, una volta installato il gioco, questo comparirà nella colonna laterale della schermata. Spostando il cursore sul titolo desiderato, comparirà un'icona con tre puntini disposti in verticale. Selezionandola, si aprirà un menu a tendina dal quale siamo chiamati a scegliere "Gestisci". Da qui, si aprirà una finestra popup con le impostazioni del gioco e, nella tab generale, basterà selezionare "Crea collegamento desktop" e il gioco è fatto.

Se, per qualunque motivo, questa strada non fosse percorribile, esiste un'altra modalità per accedere alle icone dei programmi installati per creare quindi un collegamento sul desktop. Dalla schermata principale di Windows basterà premere sulla tastiera la combinazione "Win + R" per far partire il comando "Esegui". In questa schermata, digitare o copincollare questo comando:

shell:AppsFolder

A questo punto, si aprirà una finestra di "Esplora File" con tutte le icone delle app installate. Scorrendo nella lista, potrete trovare anche il vostro agognato titolo. Con un click del tasto destro del mouse, procedete alla creazione di un collegamento. Il sistema, in automatico, chiederà se si desidera crearlo sul desktop. A questo punto, se avrete eseguito correttamente tutti i passaggi, dovreste trovare la vostra icona sul desktop.



Ricordiamo che l'app ufficiale creata da Microsoft è tuttora in forte evoluzione. Solo di recente, infatti, è stato annunciato che Xbox App aprirà le porte al modding e non solo, grazie all'arrivo di nuove funzionalità legate all'accesso alle directory di installazione.