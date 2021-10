Windows 11, come organizzare finestre su schermo? Ecco le nuove modalità di multitasking

Torniamo ancora una volta a focalizzarci sulle nuove funzionalità su Windows 11 lanciate da Microsoft. Dopo avere visto come attivare l’Auto HDR su Windows 11, ora è giunto il momento di capire come organizzare le finestre su schermo al meglio per attività in multitasking. Le possibilità sono molte e facilmente accessibili.

I passaggi sono talmente semplici che basteranno pochissimi click del mouse. Innanzitutto, aprite uno dei programmi che state utilizzando: Google Chrome, Microsoft Word, Excel, Skype o Discord, difficilmente troverete un’app che non supporta questa feature. Una volta aperto, in alto a destra troverete le consuete icone per chiudere la finestra, ingrandirla a tutto schermo o ridurla a icona. Soffermandovi con il cursore del mouse sull’icona di mezzo, ovvero quella dedicata all’ingrandimento, il sistema vi mostrerà ben sei opzioni disponibili.

Da sinistra a destra e dall’alto al basso, vediamole nel dettaglio. La prima consente la già famosa divisione a metà dello schermo tra due app. La seconda, invece, ne assottiglierà una per lasciare più spazio alla seconda. Con la terza già si inizia a pensare al multitasking intenso, introducendo la terza schermata dalle dimensioni pari alle altre due. D’altro canto, la quarta consente la visualizzazione di una finestra su una metà del display e delle due restanti sull’altra. Con la quinta si divide la schermata in quattro sezioni dalle dimensioni identiche e, infine, con la sesta si adotta una soluzione tripla con finestra centrale dalle dimensioni maggiori.

Passando con il mouse su uno dei riquadri e cliccandovi, la finestra su cui effettuerete tale procedura si collocherà nel punto da voi indicato. Di seguito, il sistema vi indicherà le altre sezioni chiedendovi quali tra le applicazioni aperte collocare in ognuna di esse. Insomma, niente di complesso! Non vi resta che provarla e aumentare la vostra produttività.

Altro quesito a cui abbiamo risposto in precedenza riguarda la disattivazione della modalità gioco in Windows 11.