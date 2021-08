Windows 11, come scoprire se mouse e tastiera sono compatibili? La risposta ufficiale

Il nuovo Sistema Operativo di Microsoft sta arrivando e non è più un mistero. Abbiamo già scoperto come provare in anteprima Windows 11, prima del debutto ufficiale. Cerchiamo ora di scoprire quali accessori e quante periferiche saranno compatibili.

La risposta arriva direttamente dalla pagina ufficiale di Microsoft Windows 11 dove, nella sezione relativa alle domande frequenti, posta in calce alla descrizione delle funzionalità, troviamo anche la domanda "I miei accessori funzioneranno con Windows 11?".

La risposta fornita da Microsoft alla domanda è molto chiara: "Se i tuoi accessori funzionavano con Windows 10 e soddisfano i requisiti di Windows 11, dovrebbero funzionare anche con Windows 11. Per averne la certezza, consulta i produttori dei tuoi accessori". Appare dunque chiaro che, salvo particolarissime eccezioni, la maggior parte delle periferiche e degli accessori USB attualmente funzionanti con Windows 10 dovrebbe essere compatibile con il Sistema Operativo di nuova generazione.

I più curiosi di testare la compatibilità del proprio mouse da gaming, se in possesso di un computer inutilizzato e compatibile con i requisiti aggiornati di Windows 11, potranno iscriversi al canale Insider e provarlo in anteprima, a patto di essere consapevoli dei rischi relativi a eventuali malfunzionamenti dovuti allo stato di sviluppo e ottimizzazione attualmente ancora in corso sulla versione beta.

Tra l'altro, giusto di recente è arrivato il nuovo aggiornamento della Beta di Windows 11, che introduce miglioramenti e funzionalità aggiuntive tra cui il nuovo Strumento di Cattura.