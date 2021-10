Windows 11, come spostare il menu Start? Ritorna alla posizione originale

Dopo avere visto come cambiare il refresh rate del monitor su Windows 11, rispondiamo a un quesito ancor più importante e diffuso tra gli utenti: come si sposta il menu Start? Qualcuno, infatti, potrebbe prediligere la sua posizione a sinistra piuttosto che centrale. Vediamo dunque come si fa, in pochissimi passaggi.

Curiosamente, non pochi utenti si sono chiesti perché il menu di Windows 11 è centrato. La tradizione vuole, infatti, che il pulsante Start e le icone dei programmi più utilizzati vengano posti in basso a sinistra. Secondo Microsoft, la motivazione sarebbe legata…a nulla. Davvero, la risposta del colosso di Redmond ai quesiti degli utenti è stata: “Perché no?”. A tutti loro ha però garantito la facoltà di riposizionarlo, ma vediamo come.

Il primo step fondamentale è recarsi sul Desktop, cliccare con il tasto destro del mouse su un punto qualsiasi e poi sulla voce Personalizza. A questo punto apparirà una nuova schermata, dove dovrete cercare la voce “Barra delle applicazioni”. Altra videata, altro passaggio: tra tutte le opzioni disponibili, dovrete selezionare “Comportamenti della barra delle applicazioni” e, alla voce “Allineamento barra delle applicazioni”, cambiare da “Al centro” a “Sinistra”. Così facendo, il menu Start e tutte le icone delle app aperte, preferite dall’utente o più utilizzate verranno agilmente spostate alla posizione originale.

In precedenza abbiamo risposto a ulteriori domande sulla nuova versione del sistema operativo per PC per eccellenza. Per esempio, abbiamo visto come attivare Auto HDR su Windows 11.