Windows 11 come Windows 10: ultimo update causa problemi con le stampanti

Non solo sono tornati i problemi con le stampanti su Windows 10, ma anche il sistema operativo suo successore Windows 11 presenta bug con la stampa, per giunta confermati dalla stessa Microsoft. Vediamo che succede nel dettaglio.

In merito ai disservizi su Windows 10, abbiamo già parlato in precedenza degli errori manifestatisi in seguito al rilascio del Patch Tuesday di ottobre 2021. Il problema in questione riguarda l’Internet Printing Protocol e consisterebbe, nello specifico, nei problemi con l’installazione delle stampanti tramite tale protocollo. L’unica soluzione attualmente disponibile, allo stato attuale, prevede la disinstallazione dell’ultimo aggiornamento.

Altri due problemi però attanagliano sia gli utenti Windows 10 che gli utenti Windows 11. Il primo riguarda l’errore con l’installazione delle stampanti e il loro utilizzo tramite connessione di rete. In particolare, ciò sarebbe stato riscontrato nei computer che accedono ai dispositivi di stampa tramite server utilizzando connessioni HTTP. Secondo le prime analisi, il problema sarebbe causato dall’impossibilità di scaricare e installare correttamente i driver richiesti. L’unica soluzione prevede il collegamento manuale alla stampante o, in alternativa, il trasferimento dei file da stampare tramite memoria flash.

Il secondo problema consiste invece in errori con le proprietà di stampa personalizzate, ovvero la possibilità di stampare documenti fronte/retro a causa della mancata applicazione automatica delle impostazioni scelte. La semplice conseguenza di questo problema è che i clienti stamperanno solamente con impostazioni predefinite. Anche questo bug non ha una soluzione ufficiale, ma il colosso di Redmond è già all’opera per fornirlo agli utenti Windows.

Come se non bastasse, diversi utenti in precedenza hanno segnalato che Windows 11 non permette l’utilizzo di stampanti Brother collegate tramite USB.