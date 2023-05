Windows 11 come Windows Vista? Con i nuovi gadget sembra di sì!

Il design del sistema operativo di Microsoft sta cambiando rapidamente: dopo aver scoperto che Windows 11 mostrerà più pubblicità nelle sue schermate, arriva oggi la notizia che, sempre su Windows 11, faranno presto il loro ritorno i gadget di Windows Vista, i quali manterranno lo stesso design che avevano già anni fa.

Secondo Windows Latest, che afferma di aver visto dei documenti interni di Microsoft a riguardo, presto i widget di Windows 11 saranno convertibili in gadget sulla falsariga di quelli di Windows Vista. I gadget, a differenza dei widget, potranno essere posizionati al di fuori dell'apposito sottomenu e potranno essere "incollati" sul desktop.

Sfortunatamente, non sarà possibile ordinare liberamente i gadget sul desktop, perché questi ultimi rimarranno "bloccati" nella colonna di destra dello schermo, limitando così le possibilità di design da parte dell'utente. Tra i gadget in arrivo dovrebbero esserci quello del Meteo, quello di Microsoft News e quello del Calendario, ma questi ultimi saranno comunque aperti anche ai prodotti di terze parti.

I widget di terze parti su Windows 11 sono stati implementati lo scorso anno. Da allora, però, gli utenti hanno criticato la gestione dei widget di Microsoft, spingendo verso una revisione sostanziale di quest'ultima da parte del colosso di Redmond. È ovviamente possibile che un redesign radicale arrivi proprio con l'introduzione dei gadget "alla Windows Vista", ma non è chiaro se questi ultimi porteranno Microsoft a rivedere anche il suo menu dei widget o i widget stessi.

Secondo Windows Latest, comunque, questi widget sul desktop saranno simili a quelli di Android e di iPadOS, perciò l'utente potrà aggiungerli e rimuoverli a piacimento da un apposito sottomenu, senza la necessità di installarli o disinstallarli di volta in volta dal PC. Pare infine che Microsoft stia già lavorando con alcuni sviluppatori per l'implementazione dei loro widget per desktop su Windows 11.