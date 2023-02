Windows 11 condivide dati con aziende terze, youtuber attacca: "è come uno Spyware"

Dopo aver scoperto i problemi creati dall'ultimo update di Windows 11 su alcuni PC, sul sistema operativo di Microsoft si abbatte oggi un'altra durissima critica. Secondo uno youtuber, infatti, Windows 11 condividerebbe i dati degli utenti sia con Microsoft che con diverse aziende terze.

L'accusa arriva dal canale YouTube The PC Security Channel, che con un video intitolato "Windows è diventato uno spyware?" ha mosso una serie di dure critiche a Microsoft ed al suo nuovo sistema operativo. Addirittura, lo youtuber ha accusato Windows 11 di essere diventato uno spyware, dopo aver analizzato il traffico DNS in uscita da un'installazione "pulita" del sistema.

Un PC Windows 11 completamente nuovo, mai utilizzato per navigare in rete, non invia infatti solo dei dati a Microsoft, come ogni utente si potrebbe aspettare. Al contrario, esso condivide informazioni con Steam, McAfee, Geo.prod.do e ScoreCardResearch.com, oltre che ovviamente con servizi del colosso di Redmond quali Windows Update, MSN e Bing.

Per fare un confronto, un'installazione "pulita" di Windows XP si limita a inviare dati a Windows Update e Microsoft Update, senza condividere alcuna informazione con aziende terze. In realtà, comunque, l'invio di questi dati viene accettato dall'utente quando questi sottoscrive i termini di servizio del sistema operativo, passaggio però indispensabile per iniziare ad utilizzare Windows 11. Inoltre, alcuni dei servizi con cui l'OS condivide le informazioni possono essere disabilitati già al primo avvio del PC.

Certo è anche che la sottoscrizione dei termini di servizio è praticamente un atto obbligato per qualsiasi utente Windows 11, poiché un rifiuto di firmare questi ultimi inibisce la facoltà di utilizzare il sistema operativo. Insomma, benché non faccia nulla di illegale, Microsoft raccoglie oggi molti più dati personali dei suoi utenti rispetto a vent'anni fa, condividendoli anche con aziende esterne.