Windows 11: condividere le password del Wi-Fi è facilissimo con questa nuova funzione!

Dopo il grande aggiornamento IA di Windows 11, molti utenti hanno iniziato a credere che il sistema operativo targato Microsoft fosse ormai completo. E invece non è così: una nuova, utilissima funzione per Windows 11 è in arrivo e vi permetterà di condividere facilmente la password del Wi-Fi con amici, ospiti e parenti.

Stando a quanto riporta Windows Latest, infatti, Microsoft vorrebbe presto inserire la possibilità di generare dei QR Code con le password del Wi-Fi direttamente dal menu delle connessioni di Windows 11, senza dover andare manualmente a recuperare le credenziali nelle impostazioni del sistema operativo.

Per esempio, pensate all'ormai imminente pranzo di Natale: siete riuniti con tutti i parenti a tavola e qualcuno chiede la password del Wi-Fi. Per fornirgliela, ora non dovrete più spulciare tra le Impostazioni e il Pannello di Controllo di Windows: vi basterà aprire il menù delle connessioni internet nella taskbar del sistema, cliccare con il tasto destro sulla rete a cui siete connessi e generare in automatico un QR Code scannerizzabile che ne conterrà la password.

O meglio, potrete farlo solo se la feature arriverà su Windows 11 in tempo per Natale. A quanto pare, infatti, essa verrà lanciata con uno dei prossimi Moment Update del sistema operativo: al momento, dunque, possono usufruirne solo gli sviluppatori iscritti al Dev Channel di Windows 11 e che hanno scaricato e installato la Build 25977 del software di Microsoft.

Una volta generato il codice QR, ovviamente, esso potrà essere scannerizzato da qualsiasi dispositivo iOS o Android, che così potrà connettersi al volo alla vostra rete Wi-Fi. Non solo: Microsoft ha confermato che la feature sarà compatibile anche con gli hotspot Wi-Fi mobili. Non resta dunque che aspettare l'arrivo della funzione su Windows 11 in versione stabile.