Windows 11 consentirà di disintallare Edge e disattivare Bing, grazie al DMA dell'UE

In un post pubblicato sul proprio blog ufficiale, Microsoft ha descritto le misure che ha intenzione di mettere in campo per conformare il sistema operativo Windows 11 al Digital Markets Act dello Spazio Economico Europeo.

Le novità consentiranno agli utenti che si trovano nell’SEE di disinstallare Microsoft Edge, disabilitare Bing in Windows Search e disattivare il feed di Microsoft News e gli annunci pubblicitari nella bacheca dei widget. Queste novità si aggiungono all’elenco già crescente di applicazioni che possono essere rimosse dagli utenti.

Microsoft ha anche annunciato il lancio di un aggiornamento per la Widget Board che consentirà agli utenti di disattivare il feed di notizie e gli annunci pubblicitari di Microsoft, consentendo di mantenerli solo a coloro che intendono utilizzali. Tali novità, spiega il colosso di Redmond, si applicheranno esclusivamente per i PC che si trovano all’interno dello Spazio Economico Europeo, vale a dire:

Austria

Belgio

Bulgaria

Croazia

Repubblica di Cipro

Repubblica Ceca

Danimarca

Estonia

Finlandia

Francia

Germania

Grecia

Ungheria

Islanda

Irlanda

Italia

Lettonia

Liechtenstein

Lituania

Lussemburgo

Malta

Olanda

Norvegia

Polonia

Portogallo

Romania

Slovacchia

Slovenia

Spagna

Svezia

Tra le altre modifiche che Microsoft sta apportando a Windows 11 figura la funzione che si assicurerà che il sistema operativo ricordi le impostazioni predefinite impostate dagli utenti: ciò riguarderà i browser, ma anche i client di posta elettronica. Windows chiederà agli utenti se desiderano sincronizzare le impostazioni con il loro account Microsoft.

Le novità saranno implementate in anteprima su Windows 11 sul canale Insider Beta nelle prossime settimane, mentre saranno disponibili per tutti all’inizio del prossimo anno. Microsoft ha spiegato che Windows 11 sarà conforme al DMA entro il 6 Marzo 2024.

Molte di queste modifiche saranno implementate anche su Windows 10, sempre entro il 6 Marzo 2024.