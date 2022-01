Windows 11: continua 'Emojigate', Emoji 3D in arrivo a febbraio?

Con l'arrivo della Build 22543 di Windows 11 sul Dev Channel, che lascia presagire l'imminente implementazione di grandi novità per il sistema operativo di Microsoft, si è riacceso il dibattito sugli emoji di Windows 11, che ormai viene chiamato dalla stampa d'oltreoceano "Emojigate".

La situazione è questa: a febbraio Windows 11 dovrebbe ricevere un grande update, con feature aggiuntive e un redesign di molte app preinstallate, che al momento sono in fase di testing tra gli utenti iscritti ai canali Insider e Dev. Dopo questo aggiornamento, tuttavia, l'aggiunta di funzioni e il miglioramento del design di Windows 11 dovrebbero fermarsi fino alla seconda metà del 2022, quando invece verrà pubblicato l'aggiornamento Sun Valley 2 del sistema operativo.

Proprio nel grande update di febbraio, molti utenti sperano che verranno introdotte le emoji 3D "fluent" di Microsoft, che sono state al centro dell'Emojigate dello scorso novembre, nato su Twitter in seguito alla mancata inclusione nella release finale di Windows 11 delle emoji "fluent" in 3D mostrate dall'account Twitter di Windows UK.

Microsoft aveva promesso le emoji in 3D nel 2021, ma alla fine tale promessa sembrava essere svanita nel nulla, nonostante molti fan fossero veramente (e per certi inspiegabilmente) emozionati all'idea di poter utilizzare delle faccine tridimensionali su Skype, Teams e Word. Poco dopo "Emojigate", Microsoft ha confermato che Windows 11 non riceverà le emoji 3D, spegnendo ogni speranza residua nei fan.

A riaccendere le aspettative dei fan è stato invece il Designer di Microsoft Nando Costa, che ha pubblicato un post su Linkedin spiegando che il lavoro sulle emoji di Windows 11 non è terminato, e che Microsoft ha in programma di rilasciare nuove emoji ogni anno seguendo gli aggiornamenti dell'Unicode Consortium, che proprio ieri ha annunciato le 42 nuove emoji in arrivo nei prossimi mesi.

In aggiunta, il designer ha lasciato un barlume di speranza per le emoji 3D, spiegando su Twitter che queste ultime, nonostante non siano state inserite in Windows 11 al lancio, potrebbero arrivare sul sistema operativo in futuro, magari già con l'aggiornamento di Febbraio o, più probabilmente, con l'update Sun Valley 2 di Windows 11.