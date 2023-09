Windows 11, Copilot bloccato in Europa: ma c'è un modo per attivarlo comunque

A poche ore dalla pubblicazione in Italia di Windows 11 Moment 4, che porta con se Copilot, arriva la notizia che l’attesa funzione è stata bloccata (momentaneamente) nell’Unione Europea a causa del Digital Markets Act (DMA).

La notizia era ampiamente nell’aria dal momento che Microsoft figura nella lista dei gatekeeper dell’UE. Sul proprio sito web ufficiale, la società americana spiega che “Copilot in Windows è disponibile in tutti i mercati globali ad eccezione della Comunità Europea, Russia, Bielorussia e Cina”. Probabile si tratti di una limitazione temporanea, che verrà rimossa non appena Microsoft offrirà all’UE tutte le garanzie necessarie affinchè si metta in regola.

Tuttavia, sul web sono già emersi i primi “trucchi” per attivarlo lo stesso in Unione Europea ed Italia. Il procedimento è molto semplice ed è stato pubblicato dal sito web Computerbase:

Aprire il Prompt dei Comandi

Digitale il comando “microsoft-edge://?ux=copilot&tcp=1&source=taskbar”

Premere invio

Ovviamente, il comando deve essere digitato senza le virgolette, ed una volta premuto sul tasto Invia della tastiera basterà seguire le istruzioni presenti sullo schermo per avere Copilot a disposizione. Ciò ovviamente non abiliterà Copilot, ma lo avvierà semplicemente: ciò vuol dire che ogni qualvolta si desidera utilizzarlo bisognerà ripetere la procedura in questione. Da Microsoft al momento non sono emerse indicazioni sull'eventuale arrivo di default in UE.