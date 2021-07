Windows 11, che cos'è la schermata verde della morte? Ecco cosa cambia da nera e blu

Se avete seguito le "vicissitudini" relative a Windows 11, saprete sicuramente che la nuova versione dell'OS di Microsoft sostituisce la classica schermata blu della morte (Blue Screen of Death, BSOD) con una schermata nera della morte. Tuttavia, non tutti sono a conoscenza dell'esistenza di una terza schermata di questo tipo: quella verde.

Infatti, alcuni utenti Insider che hanno deciso di aderire al canale Dev per provare la prima build ufficiale di Windows 11 hanno visto comparire, in determinati contesti, quella che possiamo chiamare Green Screen of Death (GSOD). Ovviamente, non sono in pochi coloro che si sono chiesti, ad esempio tramite Reddit, il motivo dell'esistenza di questa schermata, dato che c'è già quella nera (che in passato era blu).

Ebbene, dovete sapere che la schermata verde della morte viene utilizzata da Microsoft per le build Insider. In parole povere, il colosso di Redmond ha deciso di differenziare il colore della Screen of Death tra le versioni stabili e quelle preliminari dell'OS, in modo da far comprendere all'utente di che tipo di errore si tratta.

Per intenderci, nella schermata coinvolta si legge: "Si è verificato un problema relativo alla build di Windows Insider che pertanto deve essere riavviata. Raccolta di informazioni sull'errore in corso. Al termine il computer verrà riavviato automaticamente". Chiaramente, a seguito non mancano ulteriori indicazioni relative allo specifico problema riscontrato.

In parole povere, l'azienda di Satya Nadella usa questo "cambio di colore" per far capire che l'errore potrebbe essere dovuto solamente alla versione preliminare del software, dato che tra l'altro si stanno raccogliendo informazioni in merito tramite il programma Insider. In ogni caso, la schermata verde della morte, che in molti stanno scoprendo con Windows 11, in realtà era già presente da tempo.