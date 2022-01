Windows 11: cosa porterà con sé l'aggiornamento Sun Valley 2?

Windows 11 riceverà l’aggionamento Sun Valley 2 nell’estate 2022, molto probabilmente esattamente a un anno dal rilascio del sistema operativo, nel luglio di quest’anno. Denominata anche versione 22H1, dovrebbe portare con sé interessanti novità a tutti gli utenti. Ecco alcune anticipazioni riprese dai colleghi di Windows Latest.

Il miglioramento più evidente, stando alle attuali preview, dovrebbe essere il supporto al trascinamento di contenuti selezionati da desktop alla barra delle applicazioni. Il suo funzionamento sarà da immagine che trovate in calce all’articolo, ovvero con un semplicissimo drag and drop. In questo modo verrà garantita maggiore fluidità all’utilizzo di Windows 11, rendendolo così più veloce e moderno sotto ogni aspetto.

Altre novità minori dovrebbero riguardare l’introduzione di una nuova modalità oscura per app native, migliorie per il menu Start con nuove opzioni di personalizzazione, la possibilità di aggiungere più app o consigli al medesimo menu e ulteriori modifiche chiave al Windows Subsystem for Android. Con l’aggiornamento 22H1 Sun Valley 2, infine, un'intera gamma di widget di terze parti potrebbe diventare disponibile per Windows 11, riprendendo l’iconica feature del famigerato Windows Vista. Ovviamente tutto ciò resta ancora soggetto a variazioni, trattandosi di rumor di mercato e non di funzionalità già confermate.

Con l’aggiornamento di fine 2022, invece, dovrebbe giungere un importante redesign per rendere l’OS più coerente.