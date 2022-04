Windows 11, crescita a rilento: quasi l'80% degli utenti preferisce ancora Windows 10

Mentre i possessori di Windows 11 aspettano l'aggiornamento a Windows 11 Sun Valley 2, sono ancora in molto a manifestare un chiaro scetticismo nei confronti del nuovo sistema operativo di Microsoft. Nel mese di aprile, in particolare, pare che pochissimi utenti si siano "convertiti" alla più recente release di Windows.

Il dato arriva dal tradizionale report mensile di AdDuplex, che spiega che ad aprile il 19,7% dei PC montava Windows 11: il dato di AdDuplex, lo ricordiamo, tiene conto solo dei PC con sistema operativo Windows (escludendo dunque i Mac e i device Linux) e con le release più recenti di quest'ultimo, ovvero Windows 10 e Windows 11.

Nel mese di marzo, sempre stando ad AdDuplex, gli utenti Windows 11 erano pari al 19,4%: l'adozione del nuovo sistema operativo nel mese di aprile sembra dunque aver subito una brusca battuta di arresto, con un segno positivo estremamente contenuto, pari allo 0,3% in più rispetto a 30 giorni fa. A questo dato, poi, va sommato un ulteriore 0,7% degli utenti, che utilizzano Windows 11 nelle versioni per Insider.

A conti fatti, ciò significa che solo il 20,4% dei PC Windows è aggiornato a Windows 11, con un dato da rivedere al ribasso se all'interno dell'equazione fossero considerati anche i dispositivi con sistemi operativi come Windows 8 e Windows 7. Di contro, Windows 10 è ancora di gran lunga l'OS preferito dagli utenti, con un'adozione prossima all'80% dei PC monitorati da AdDuplex.

La lentezza di adozione del nuovo sistema operativo dipende probabilmente dai proibitivi requisiti di installazione di Windows 11, che sono stati criticati per essere troppo elevati, soprattutto per i laptop e per la fascia medio-bassa del pubblico. Altra questione è poi la scarsa promozione di Windows 11 da parte di Microsoft, che si è comunque detta soddisfatta dei dati fatti registrare dal sistema operativo.



Infine, potrebbero aver inciso sulla decisione di alcuni fan di effettuare l'aggiornamento i bug di Windows 11 con le CPU Ryzen o la richiesta di possedere un chip TPM 2.0 sulla scheda madre, che molti PC, anche tra quelli più moderni, al momento non montano.