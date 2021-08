Windows 11, il design arrotondato si estende a sempre più schermate in vista del lancio

Windows 11 continua a ricevere aggiornamenti interessanti lato design in vista del lancio ufficiale previsto per ottobre 2021. Gli utenti che si sono iscritti alla prima beta disponibile da fine luglio, infatti, hanno ricevuto una nuova build che non solo risolve problemi estetici, ma diffonde ulteriormente gli angoli arrotondati tra le varie app.

Come segnalato da Windows Latest, il colosso di Redmond ha confermato tramite il seguente post nel Feedback Hub di avere risolto un bug per cui apparivano artefatti bianchi agli angoli delle finestre: “Grazie per aver inviato il tuo feedback! Abbiamo risolto un problema per cui apparivano artefatti bianchi agli angoli delle finestre nella build 22000.120, che ora è disponibile in Dev Channel”.

Windows 11 Build 22000.120 è dunque disponibile per il download tramite i canali Dev e Beta e permetterà a tutti gli utenti di vedere finalmente come si deve gli angoli tondeggianti sia in modalità scura che normalmente. Al contempo, però, nei forum si segnala una maggiore diffusione di tale design arrotondato su sempre più applicazioni e schermate anche legacy, dunque disponibili di base sul sistema operativo: tra di esse si segnala lo strumento Gestione disco e anche il Pannello di controllo che tutti conosciamo bene.

L’azienda ha dichiarato già che questi miglioramenti serviranno a “rendere l'interfaccia più morbida, più amichevole e meno intimidatoria”, così da migliorare notevolmente l’esperienza d’uso per tutti gli utenti. Quelli attuali sono pur sempre aggiornamenti per la versione Beta che, in futuro, potrebbe vedere ancora leggeri cambiamenti in vista del lancio globale nel mese di ottobre 2021; ciononostante, i piccoli passi attuali sono chiari segnali delle intenzioni degli sviluppatori di casa Microsoft.

Negli scorsi giorni abbiamo anche visto la nuova Modalità Focus con Spotify integrato, pensata per permettere agli utenti di restare focalizzati su determinate attività e sul lavoro.