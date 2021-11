Windows 11: il design Mica Material si espande a Office, Skype e altre app

Microsoft ha rilasciato solo un paio di giorni fa l'aggiornamento KB5007262 di Windows 11, ma non sembra intenzionata a prendersi una pausa dagli update del suo sistema operativo. L'azienda starebbe anzi lavorando all'espansione di alcune feature molto amate dai fan, come il design Mica Material, che sarà presto implementato sulle app di Office.

Il design Mica Material è una delle caratteristiche di Windows 11 che più sono piaciute agli utenti, e dal lancio del sistema è stato implementato in quasi ogni app proprietaria di Microsoft. Con la nuova beta di Office, però, gli iscritti al programma Office Insider hanno notato che l'effetto Mica funziona ora anche su Word, Excel e Powerpoint, come potete vedere nell'immagine in calce.

Secondo quanto riportato da Windows Latest, inoltre, diverse altre app potrebbero presto adottare il nuovo design, del tutto o in parte: tra i programmi che già lo utilizzano troviamo Microsoft Edge, Film e TV, Paint, il tool di cattura dello schermo, Foto, Calcolatrice, il nuovo Media Player e varie altre applicazioni precaricate in Windows 11. A quanto pare, però, anche Suggerimenti e Feedback Hub riceveranno un redesign Mica Material con il prossimo aggiornamento, che potrebbe garantire il supporto a Mica per tutte le app UWP (Universal Windows Platform).

Allo stesso modo, l'azienda di Redmond ha lavorato anche ad una nuova versione di Skype per mobile e Windows 11, che introduce nuovi colori e dei bordi più arrotondati, in linea con il design complessivo del nuovo sistema operativo per PC. Microsoft inoltre ha promesso che con il prossimo update dell'applicazione, che dovrebbe portarla alla versione 8.78, sarà completamente modificato il sistema per effettuare le chiamate e verranno date più opzioni di condivisione agli utenti.