Windows 11: il design non vi convince? Rectify 11 potrebbe fare al caso vostro

Windows 11 è noto per gli importanti cambiamenti apportati al design di Windows 10, portando ad una nuova iterazione del sistema operativo completamente diversa dalla precedente. Alcuni fan, però, non hanno gradito le novità dell'UI di Redmond, e stanno cercando dei modi per rendere Windows 11 più simile al predecessore.

Il noto hacker di sistemi Windows Firecube, addirittura, è arrivato a dare inizio al progetto Rectify 11, che ha l'obiettivo di migliorare il design del sistema operativo e di risolvere i problemi della sua interfaccia utente. Non è ancora chiaro se Firecube stia lavorando da solo al progetto o se sia stato aiutato da altri sviluppatori, ma il frutto della sua azione sul codice di Windows può essere liberamente utilizzato da tutti gli utenti.

L'hacker, infatti, ha rilasciato una sua versione ISO di Windows 11, ovviamente priva di garanzia, che contiene un nuovo tema, una nuova serie di icone, un menu di sistema rivisto e persino la modalità StartIsBack, che recupera il classico menu Start di Windows 7 e lo aggiorna con la nuova UI dell'ultima release del sistema operativo di Microsoft.

Firecube ha promesso un futuro aggiornamento per migliorare le funzioni di recovery del proprio sistema, ma molti utenti temono che esso porti con sé delle backdoor: d'altro canto, la realizzazione di Rectify 11 è stata effettuata da un hacker. Per guadagnarsi l'approvazione del pubblico, forse, Firecube potrebbe modificare le emoji di Windows 11, che sono state criticate su Twitter al punto di dare vita ad un vero e proprio "Emojigate".