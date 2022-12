Windows 11, nuovi dettagli sul misterioso processo che 'spaventa' gli utenti

Vi ricordate del misterioso processo di Windows 11 che compare in background, potenzialmente in grado di "spaventare" gli utenti? Ebbene, sono stati scoperti ulteriori dettagli in merito.

A tal proposito, su Reddit è comparsa una discussione in merito. Risulta prima però bene fare un passo indietro: ebbene, alcuni utenti segnalano ormai da tempo la comparsa, nella parte alta dei processi visibili da "Gestione attività" di Windows, di un'indicazione relativa a un "Account aziendale o dell'istituto". Peccato che sui PC coinvolti non siano mai stati configurati profili di questo tipo.

Il processo compare a intervalli apparentemente "casuali", a volte scomparendo in pochi secondi e altre risultando "Sospeso". Capite bene, dunque, che alcuni utenti si sono un po' "spaventati", pensando magari a un malware o a una situazione simile. In realtà, già mesi fa avevamo ipotizzato che si tratti di un qualche tipo di "inghippo software": sembra proprio esserci questo alla base della comparsa del processo.

Infatti, l'utente di Reddit citato in precedenza ha deciso di andare più a fondo nella questione, sostenendo di aver coinvolto i presenti in un canale Discord legato a Microsoft. La risposta ottenuta è quella che dovrebbe essere normale, in quanto si fa probabilmente riferimento a questioni di sincronizzazione o operazioni simili.

A tal proposito, alcuni recenti aggiornamenti di Windows 11 sembrano aver messo in luce un'utilità di questo tipo, in quanto risulta ora possibile espandere la voce relativa al processo: così facendo, compare a schermo l'indicazione Background Task Host, che sembra rimandare proprio a elementi del sistema operativo. Insomma, il "mistero" sembra per certi versi essere stato "risolto".