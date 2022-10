Windows 11 si diffonde molto lentamente: 42% utenti non soddisfano requisiti

I famosi requisiti minimi per installare Windows 11 stanno risultando particolarmente stringenti per buona parte dei consumatori. Secondo le recenti analisi di mercato, Windows 10 continua a essere l’OS firmato Microsoft più diffuso al mondo poiché il 42% degli utenti non ha un dispositivo idoneo.

Il report pubblicato da Lansweeper nelle scorse ore dimostra che il tasso di adozione di Windows 11 è sì più alto rispetto ai primi mesi di lancio; tuttavia, resta molto basso a causa dei limiti imposti dal sistema. Nello specifico, il 42,76% dei PC non dispone di un processore compatibile con Windows 11 (l’anno scorso la percentuale si assestava sul 57%), mentre il 14,66% non ha il chip TPM e il 71,5% non ha la quantità necessaria di RAM, ovvero 4 GB.

Considerati però i requisiti minimi abbastanza bassi per un computer moderno, ciò significa che quella percentuale di utenti intervistati è ancora in possesso di un dispositivo particolarmente vecchio. O ancora, si teme che una percentuale elevata di device provenga dal mondo aziendale, dove aggiornare le apparecchiature non rientra così spesso nelle priorità dello staff alla luce delle tempistiche medie alquanto elevate.

Secondo lo staff di Lansweeper, ci sono dunque “problemi più ampi che influiscono sull'adozione che sfuggono al controllo di Microsoft”, dall’incertezza finanziaria globale alla carenza di componenti sul mercato, oppure al loro sovrapprezzo. Si considera, ad ogni modo, che il tasso di adozione di Windows 11 è pur sempre in aumento e potrebbe crescere ulteriormente tra qualche mese.

Ricordiamo, in chiusura, che da fine settembre è disponibile il Windows 11 Update 22H2.