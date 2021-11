Windows 11, disponibile l'aggiornamento KB5007215: risolti i problemi con gli AMD Ryzen

Microsoft ha reso disponibile per gli utenti pubblici l'aggiornamento KB5007215 di Windows 11, che porta con se alcune correzioni molto interessanti, riguardanti i problemi di prestazioni lamentati dagli utenti e con Explorer.

Il fulcro di questo update riguarda i problemi di Windows 11 con i processori della serie AMD Ryzen, che avevano fatto registrare una riduzione delle prestazioni con forbici variabili dal 3-5% al 10-15% in alcune condizioni. Altri utenti però avevano anche lamentato dei gravi bug con l'Explorer di sistema, anch'essi risolti.

I primi rapporti emersi in rete riferiscono che la patch ha finalmente risolto il problema delle prestazioni che interessa gli AMD, ma non è stata pubblicata la lista completa dei processori interessati, sebbene alcuni abbiano lamentato problemi anche sugli AMD EPYC.

A parte ciò, Microsoft ha anche affrontato le segnalazioni arrivate dagli utenti e riguardanti alcuni problemi con Esplora File: in particolare, è stato risolto un bug per cui lo spostamento delle finestre dell'app provocava notevoli cali di prestazioni o ritardi con le animazioni quando la finestra era aperta e visibile sullo schermo. L'altro grave bug risolto causava una perdita di memoria quando il sistema rilevava determinate chiavi di registro per l'ID del desktop virtuale.

Il download può essere effettuato direttamente attraverso Windows Update. Proprio di recente, Microsoft ha aggiornato il Windows Update di Windows 11.