Windows 11: disponibile in Italia il maxi update IA con Copilot e nuovo Paint

Nella stessa serata legata al rilascio di macOS Sonoma, Microsoft ha ufficialmente reso disponibile, anche in Italia, l'atteso maxi update IA per Windows 11 (da non confondere con la versione 23H2, che arriverà più avanti nel corso del 2023: per ora si fa riferimento a nuove funzionalità legate alla 22H2).

A tal proposito, come riportato anche da The Verge e MSPowerUser, attorno alle ore 19 italiane del 26 settembre 2023 la società di Redmond ha avviato il rollout dell'aggiornamento in questione. Come potete vedere dallo screenshot presente in calce alla notizia, possiamo confermarvi che l'update è già scaricabile anche dall'Italia.

La novità principale introdotta dall'aggiornamento riguarda l'introduzione per tutti del Copilot IA, l'assistente che può persino effettuare operazioni pratiche sul computer, a partire da un input testuale. Ci sono però diverse altre funzioni che strizzano l'occhio all'intelligenza artificiale, incluso il rinnovato Paint con Cocreator, uno strumento che permette di generare sfondi e immagini tramite IA senza dover uscire dal programma.

Cocreator sarà disponibile per tutti gli utenti nel corso delle prossime settimane (ma gli utenti Insider possono già iscriversi a una waitlist). Di mezzo c'è, perlomeno per questa prima fase preliminare, un sistema di crediti: ogni utente ha inizialmente a disposizione 50 crediti. In futuro, però, Microsoft potrebbe modificare il funzionamento del Cocreator.

Questo update introduce, tra le altre cose, anche la gestione dei LED RGB delle periferiche a livello di sistema, l'opzione per sfocare lo sfondo delle immagini direttamente dall'app Foto, un Esplora file rinnovato in termini di design e la possibilità di estrarre il testo mediante lo Strumento di cattura. Insomma, ci sono svariate funzionalità non di poco conto, per quello che rappresenta di fatto uno dei più grandi aggiornamenti di Windows 11 in generale.

Per scaricare l'update, potete banalmente accedere alle Impostazioni di Windows 11 e premere sul riquadro "Windows Update", presente in alto a destra. Dopodiché, mediante una verifica degli aggiornamenti disponibili troverete l'update KB5030310. La sola installazione di quest'ultimo non sembra però abilitare le nuove feature, che a quanto pare verranno distribuite in modo graduale agli utenti che manterranno attiva l'opzione "Ottieni gli ultimi aggiornamenti non appena sono disponibili".

Per il resto, se vi interessa approfondire maggiormente la questione, potrebbe interessarvi dare un'occhiata al nostro speciale sulla rivoluzione IA di Windows 11, in cui siamo scesi ulteriormente nel dettaglio di quanto introdotto dall'aggiornamento, visto che l'arrivo di quest'ultimo era già stato svelato durante un recente evento. Al netto di questo, l'annuncio relativo al lancio dell'update è arrivato mediante un post pubblicato sul blog ufficiale di Windows, che potreste magari voler approfondire.