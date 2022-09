Windows 11, disponibile da oggi il 2022 Update: tutte le novità

Microsoft annuncia oggi la disponibilità in oltre 190 paesi del Windows 11 2022 Update. La comunicazione è arrivata direttamente da Panos Panay, vicepresidente esecutivo e chief product officer della divisione device e Windows di Microsoft, in un post in cui ha spiegato tutte le novità introdotte da questo update.

Nello specificare che “Windows 11 è la versione di Windows più utilizzata ed amata di sempre”, il dirigente del colosso di Redmond si è soffermato sul lavoro portato avanti dagli ingegneri quotidianamente per fare in modo che Windows si evolva e si adatti intorno alle esigenze degli utenti. Ed è proprio nel solco di questa visione che si aggiunge il primo major update di Windows 11, che si concentra in quattro aree chiave:

Rendere i PC più sicuri e facili da usare per tutti

Consentire alle persone di essere più produttive

Rendere Windows un posto migliore per connettersi, creare e giocare

Fornire maggiore sicurezza gestione e flessibilità sul posto di lavoro.

Con il Windows 11 2022 Update, Microsoft introduce una serie di nuove funzionalità di accessibilità, inclusi i sottotitoli live che possono essere generati automaticamente da qualsiasi forma di contenuto audio su Windows 11, l’accesso vocale per controllare il PC e creare testo utilizzando solo la voce e la funzone “Natural Voices for Narrator” che rispecchia più da vicino il parlato naturale. Dal fronte della sicurezza, è stato introdotto lo Smart App Control che permette di scaricare in sicurezza qualsiasi app di cui si ha bisogno senza preoccupazioni.

Miglioramenti in arrivo anche per lo “Snap layout”, a cui si aggiunge la nuova funzione Focus e varie ottimizzazioni delle prestazioni e della batteria. Questo pacchetto di novità permetteranno gli utenti ad esserepiù produttivi. Lo Snap layout sarà più versatile ed offrirà una migliore navigazione touch. La Focus Mode e la modalità non disturbare, invece, permette di ridurre al minimo le distrazioni, il che sarà particolarmente utile durante lo studio o il lavoro.

Con l’aggiornamento, Microsoft ha anche migliorato la creatività ed il gaming con “Windows Studio Effects”, che portano dei benefici importanti alle chiamate video ed audio, ma anche nuovi strumenti per i creator, funzionalità di gaming aggiuntive ed aggiornamenti all’esperienza del Microsoft Store. Nello specifico, tra le tante novità portate, citiamo l’arrivo di alcune ottimizzazioni per migliorare la latenza e sbloccare funzioni come l’HDR automatico ed il VRR.

Arriva anche il nuovo Microsoft Defender SmartScreen, che identifica quando le persone inseriscono le proprie credenziali Microsoft in un’app dannosa o su un sito web soggetto a violazioni, per poi avvisarle. Disponibili anche funzionalità aggiuntive per i clienti business, come Windows Hello for Business e Smart App Control.

Panos Panay ha anche annunciato che ad ottobre debutteranno in Windows 11 delle novità aggiuntive tra cui alcuni miglioramenti legati ad Esplora File che segnerà il debutto delle schede, una nuova gestione delle foto tramite l’app Foto, e tanto altro.

Che l’aggiornamento fosse vicino era ormai diventato palese: nella giornata di ieri erano state scovati i file ISO del Windows 11 2022 Update.