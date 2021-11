Windows 11, disponibile update KB5007262: nuove emoji e ritorna il Blue Screen

Windows 11 riceve oggi un aggiornamento facoltativo che precede la prossima patch mensile, con diverse correzioni di bug e anteprime interessanti soprattutto dal punto di vista “estetico”. Ebbene sì, perché come anticipato a metà novembre la “schermata della morte” torna a essere blu, dopo una breve parentesi di colore nero.

Come riportato da Windows Latest, la patch cumulativa in questione rientra nel ciclo di aggiornamenti di novembre 2021 e non verrà scaricata automaticamente dal sistema. L’unico modo per ottenerla sarà recandosi nella schermata Windows Update tramite le impostazioni di Windows 11 e verificare la disponibilità di aggiornamenti. A quel punto, basterà premere sul pulsante “Scarica e installa” per accedervi prima della prossima patch mensile obbligatoria.

Ma quali sono esattamente le novità in arrivo? Innanzitutto, Microsoft ha deciso di introdurre nuove emoji Fluent dallo stile 2D ma con design esclusivo a Windows 11. Un esempio potete trovarlo in calce alla notizia, dove sarà possibile vedere le scelte del team di Redmond. Altra novità minore è il cambiamento dalla “Schermata nera della morte” alla “Schermata blu della morte” in caso di errori di sistema, tornando alla storica tradizione nota a tutti gli utenti Windows.

Non manca anche la risoluzione di una serie di bug: alcuni esempi riguardano gli arresti anomali del File Explorer, ma anche il miglioramento nella visualizzazione delle icone sulla barra delle applicazioni. Ancora, l’update KB5007262 risolve un bug che causa problemi durante il rendering delle ombre dei sottotitoli su alcuni video e un bug che causa sfarfallii dello schermo quando si tenta di passare con il mouse sulle icone presenti nella barra delle applicazioni.

