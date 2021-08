Windows 11, disponibile la versione aggiornata con le nuove feature

A meno di due settimane di distanza dal rilascio della prima beta di Windows 11 con numero build 22000.100, Microsoft ha finalmente rilasciato una nuova versione aggiornata, che introduce finalmente alcune funzionalità aggiuntive.

In particolare, come ampiamente preannunciato, la Preview Build 22000.132 di Windows 11 introduce finalmente il nuovo Strumento di Cattura, che consente di catturare delle aree predeterminate del desktop per poi salvarle in vari formati oppure memorizzarle nella clipboard per l'utilizzo su altri strumenti.

La nuova build è disponibile nel canale Dev ma anche in quello Beta. Fra le altre novità, si segnalano aggiornamenti alle app Calcolatrice, Posta e Calendario. Nel lungo changelog ufficiale vengono segnalati modifiche e miglioramenti a:

Chat di Microsoft Teams , con anche la possibilità di effettuare chiamate e videochiamate con una sola persona. Si potrà condividere lo schermo, invitare altri partecipanti e tanto altro ancora

Strumento di Cattura per Windows 11, Calcolatrice, Posta, Calendario sono in distribuzione per Dev e Insider

Nell'aggiornamento di Windows 11 ci saranno anche diversi bugfix, ma tanti sono ancora i problemi noti, che sicuramente verranno risolti in tempo per il rilascio della versione stabile o, si spera, anche prima.

Ottime notizie, soprattutto visto e considerato che sono passate appena una manciata di ore dall'ultimo Patch Tuesday.