Windows 11, ora disponibili per tutti le schede di Esplora file e non solo

È ormai da un po' di tempo che si discute in merito alla possibilità di utilizzare le schede di Esplora file su Windows 11. In passato qualcuno aveva ipotizzato un arrivo nel 2023, ma alla fine la società di Redmond ha deciso di procedere al rilascio della feature per tutti.

Infatti, come riportato anche da The Verge, nonché come spiegato direttamente mediante il blog ufficiale di Windows, il 18 ottobre 2022 è la giornata in cui è partito il rollout delle schede di Esplora file su Windows 11. L'attesa funzionalità è inclusa in un aggiornamento opzionale, dunque potreste voler provare a effettuare un controllo relativamente agli update disponibili per il vostro PC.

Ricordiamo che, per fare questo, basta semplicemente recarsi nelle impostazioni di sistema, premendo in seguito sull'opzione "Windows Update" (che trovate in alto a destra nell'ambito dell'apposita finestra). Premendo poi sul pulsante "Verifica disponibilità aggiornamenti", verrà effettuata la scansione e verrete avvisati anche in merito a eventuali update non obbligatori. Potrete dunque "forzare" questi ultimi semplicemente premendo sul tasto "Scarica e installa". In alternativa, il rollout "automatico" dovrebbe avvenire nel mese di novembre 2022.

Tra l'altro, l'aggiornamento porta con sé anche altre modifiche. Ad esempio, il collegamento al Task Manager ritorna con questo update nella barra delle applicazioni. Ci sono poi novità "secondarie" legate alle azioni suggerite, ad esempio in merito al consiglio relativo a una chiamata dopo che si è fatto "copia e incolla" di un numero di telefono.