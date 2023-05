Windows 11, dite addio a WinRAR: supporto nativo agli archivi RAR in arrivo

Durante l'evento Build 2023 di Microsoft, la compagnia di Redmond ha mostrato una pletora di novità software e per l'IA. Tra Copilot per Windows 11 e integrazione tra Bing AI e ChatGPT, però, una nuova, utilissima feature di Windows 11 potrebbe essere passata inosservata ai fan meno attenti.

Stiamo ovviamente parlando del supporto nativo ai file RAR di Windows 11, che arriverà insieme ad un grosso aggiornamento del sistema operativo in uscita probabilmente già domani, mercoledì 24 maggio. Non solo: oltre agli archivi compressi in formato RAR, Windows 11 supporterà nativamente anche i file TAR, 7-ZIP e GZ, rendendo dunque pressoché inutili i tool di decompressione terze parti.

La novità è stata annunciata al Build 2023, ma è stata anche ripresa con un post sul Windows Blog firmato da Panos Panay, direttore dello sviluppo di Windows presso Microsoft. Panay ha spiegato che "abbiamo aggiunto il supporto nativo per diversi tipi di file compressi, come i tar, i 7-zip, i rar e i gz, insieme a molti altri, utilizzando il progetto open source Libarchive. Con il prossimo aggiornamento riceverete delle performance migliorate nella compressione degli archivi su Windows".

Ovviamente, il vantaggio principale di avere una soluzione preinstallata nel sistema operativo per la decompressione dei file RAR (e degli altri archivi) è quello di poter dire addio ai tool di terze parti, specie se a pagamento, per l'apertura o la compressione dei propri archivi di documenti. Insomma, niente più WinRAR: l'app potrà finalmente andare in pensione, dopo quasi trent'anni di duro lavoro.

Non è chiaro, per il momento, quando il supporto ai file RAR arriverà su Windows 11. I colleghi di The Verge, però, riportano che Microsoft avrebbe lasciato intendere che il lancio della funzione sia imminente, e potrebbe avvenire già nelle prossime ore, per le quali è già stato programmato il lancio di un nuovo aggiornamento del sistema operativo di Microsoft.