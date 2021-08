Windows 11 diventerà molto più instabile: fate attenzione al canale Dev

Il rilascio della versione stabile di Windows 11 è previsto entro la fine del 2021, quindi è giunta l'ora per Microsoft di "mettere il piede sull'acceleratore" per quel che riguarda lo sviluppo del sistema operativo. In questo contesto, meglio fare un po' più di attenzione al canale Dev.

In particolare, stando anche a MSPowerUser e HTNovo, l'azienda di Redmond sta iniziando a inviare dei messaggi di posta elettronica per avvertire gli utenti che presto le build di Windows 11 legate al canale Dev del programma Insider diventeranno più instabili. Il motivo è da ricercarsi nel fatto che Microsoft ha deciso di utilizzare quest'ultimo per rilasciare delle versioni del software "embrionali". In parole povere, le build coinvolte rientreranno nella prima fase di sviluppo e non saranno allineate alla versione stabile del sistema operativo.

La società di Satya Nadella sta dunque mettendo le mani avanti, facendo intuire agli utenti che non dovrebbero più aspettarsi la "stabilità" vista finora. Infatti, seppur preliminari, le build rilasciate fino a questo momento mediante il canale Dev, ad esempio quella che abbiamo utilizzato nella nostra prima prova di Windows 11, erano state pensate per non creare troppi problemi a coloro che sceglievano di effettuare il passaggio al nuovo OS da Windows 10. D'altronde, probabilmente la stessa Microsoft si è resa conto dell'interesse attorno a Windows 11, che ha ovviamente portato anche molti utenti comuni a iscriversi al canale Dev.

Ora, però, si inizia a fare sul serio e solamente gli sviluppatori e gli utenti più "smanettoni" dovrebbero rimanere iscritti al canale Dev. Per tutti gli altri, ricordiamo che da fine luglio 2021 Windows 11 è entrato in Beta, quindi potrebbe interessarvi effettuare un cambio da quel punto di vista. Per il resto, ora sono disponibili anche le prime ISO ufficiali di Windows 11.