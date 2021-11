Windows 11, driver audio Intel causano Blue Screen: la soluzione provvisoria

Gli utenti ormai fedeli a Windows 11 non dovranno solo aspettare il redesign del menu contestuale confermato da Microsoft stessa, ma anche il fix definitivo a un nuovo problema con driver audio Intel che causa Blue Screen of Death (BSOD) alla luce della loro incompatibilità completo con il sistema operativo.

La conferma dell’esistenza di questo disguido tecnico giunge dalla stessa Microsoft, la quale qualche giorno fa ha pubblicato sul sito ufficiale informazioni dettagliate riguardo i problemi di compatibilità tra driver Intel Smart Sound Technology (o Intel SST) e Windows 11.

Scendendo nel dettaglio, riprendiamo parte dell’annuncio dell’azienda: “Intel e Microsoft hanno riscontrato problemi di incompatibilità con alcune versioni di driver per Intel Smart Sound Technology (Intel SST) e Windows 11. I dispositivi Windows 11 con il driver Intel SST interessato potrebbero ricevere un errore con una schermata blu. Il driver sarà denominato Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST) Audio Controller in Dispositivi di sistema > Gestione dispositivi, avrà il nome file IntcAudioBus.sys e una versione file 10.29.0.5152 e precedenti o 10.30.0.5152 e precedenti”.

Il consiglio di Microsoft è di evitare l’aggiornamento manuale a Windows 11 nel caso in cui questi driver siano presenti sul proprio PC. Altrimenti, coloro che già utilizzano Windows 11 potranno mitigare il problema in attesa di soluzione definitiva semplicemente aggiornando i driver Intel SST alla versione 10.29.00.5714 o successive. In caso di necessità si consiglia di contattare l’OEM, ovvero il produttore del laptop o desktop in proprio possesso, per maggiori informazioni sulla eventuale disponibilità di driver appositi.

Il colosso di Redmond ha anche promesso il rollout più rapido di Windows 11 per PC supportati.