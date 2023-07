Windows 11: c'è almeno un altro major update in arrivo prima di Windows 12

Di recente è emersa la data relativa alla fine del ciclo di vita di Windows 11 21H2, ma adesso è giunta l'ora di guardare al futuro del più recente sistema operativo di Microsoft in campo PC. Infatti, emerge ora che ci sarà almeno un altro major update prima che la società di Redmond inizi a puntare effettivamente a Windows 12.

Ricordiamo infatti che di recente i rumor si sono fatti sempre più insistenti in merito al fatto che quest'ultimo possa arrivare nel corso del 2024, dunque in un contesto di questo tipo non risulta poi così strano chiedersi se ci sarà effettivamente un altro grande aggiornamento per Windows 11 o meno. Ebbene, adesso, come riportato da The Verge, sappiamo che è previsto un update di questo tipo per il quarto trimestre del 2023.

Si fa infatti riferimento al rilascio in quella finestra temporale dell'aggiornamento a Windows 11 23H2, che secondo le indiscrezioni potrebbe tra l'altro rappresentare l'update con cui Microsoft introdurrebbe per tutti il Copilot IA, ovvero l'intelligenza artificiale integrata direttamente nell'OS che sta già facendo da assistente in versione preliminare ai primi utenti del programma Windows Insider.

Di mezzo potrebbero però esserci anche diverse altre novità non di poco conto. Ad esempio, si fa riferimento a un Esplora file rinnovato, nonché alla gestione dell'illuminazione RGB delle periferiche a livello di sistema e al supporto nativo ai file RAR. In ogni caso, Microsoft non si è ancora pronunciata a livello ufficiale sull'effettivo contenuto dell'update, quindi staremo a vedere.

Dovremo però, a questo punto, vedere un ultimo grande aggiornamento di Windows 11 prima di Windows 12 (Microsoft sarebbe infatti tornata a voler rilasciare una nuova versione principale dell'OS ogni tre anni: ricordiamo che Windows 11 è arrivato nel 2021, quindi si prospetta una futura uscita di Windows 12 nel 2024).