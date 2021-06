Windows 11, disponibile la prima build ufficiale: arriva il ritiro del tool di verifica

Arriva così, nella serata della giornata di apertura dell'MWC 2021, una decisione di non poco conto da parte di Microsoft. Infatti, l'azienda di Redmond ha rilasciato la prima versione ufficiale di Windows 11.

Avete capito bene: stando anche a quanto riportato da MSPowerUser e Wccftech, la società di Satya Nadella ha reso disponibile al download la build 22000.51. D'altronde, l'azienda di Redmond aveva già confermato durante l'evento di annuncio di Windows 11 il fatto che la prima release per gli utenti Insider sarebbe arrivata nel corso di questa settimana. Tuttavia, non tutti si aspettavano un rilascio della build già nella giornata odierna.

Non è chiaro quali siano le motivazioni che hanno spinto l'azienda di Redmond a effettuare una release in tempi così rapidi, ma probabilmente ha contribuito anche il fatto che una versione preliminare dell'OS è stata resa scaricabile in modo non ufficiale tramite ISO ancora prima dell'evento legato al reveal. Tra l'altro, a quanto pare il leak ha generato molto interesse, tanto che il file dell'ISO preliminare sarebbe stato scaricato da molti utenti.

Insomma, probabilmente la società di Redmond ha deciso di "velocizzare" il più possibile il lancio anche per questo motivo, in modo che gli utenti non scarichino versioni del software "arretrate" o magari contenenti codice malevolo (non si sa mai cosa può accadere in questi contesti). In ogni caso, ribadiamo che per il momento Windows 11 è disponibile solamente per gli utenti Insider (bisogna disporre di un PC compatibile e far parte del canale Dev).

A proposito della compatibilità dell'OS, nel frattempo Microsoft ha deciso di ritirare il tool di verifica. Infatti, stando anche a quanto riportato da SlashGear e Wccftech, l'azienda di Redmond si riserva di effettuare ulteriori controlli relativi, ad esempio, alle CPU compatibili. Per maggiori informazioni, potete fare riferimento al blog ufficiale dell'azienda di Satya Nadella.