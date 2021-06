Windows 11, Elon Musk risponde a Satya Nadella con una richiesta 'particolare'

L'argomento del giorno è senza dubbio la presentazione del nuovo Windows 11, avvenuta ieri nel corso di un'importante conferenza di Microsoft. Alle numerose reazioni del web si è aggiunta anche quella di Elon Musk, che rispondendo al CEO Satya Nadella ha avanzato una richiesta "particolare".

Satya Nadella, come la maggior parte dei dirigenti Microsoft, ha infatti pubblicato sul proprio account Twitter un breve filmato di Windows 11, condito dalla didascalia "Windows è sempre stato sinonimo di sovranità per i creatori e le agenzie per i consumatori, e con Windows 11 abbiamo rinnovato questo ruolo che Windows si è guadagnato nel mondo".

Qualche ora fa è arrivata la risposta del CEO di Tesla che ha chiesto a Nadella di "riportare in vita lo Zune! È arrivato il momento".

Zune era la linea di lettori multimediali lanciata da Microsoft nel 2006, che è stata pensionata nel 2008 come concorrente dell'iPad. Caratterizzato da schermi che andavano tra gli 1,8 ed i 3,2 pollici, il lettore MP3 includeva anche una radio FM, il supporto audio a vari formati (tra cui MP3 e WMA) e video (MPEG-4, WMV).

Nel 2009 Microsoft ha lanciato, in esclusiva per il mercato statunitense, Zune HD, salvo poi cessare la produzione nell'Ottobre del 2011.

Allo stato attuale, però, Microsoft non sembra avere intenzione di riportare in vita la linea Zune.