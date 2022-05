Windows 11, emergono casi di BSOD dopo il Patch Tuesday: colpa di un antivirus?

Pare che quello di maggio 2022 sia stato un Microsoft Patch Tuesday sfortunato: dopo l'installazione dell'update, infatti, molti utenti hanno lamentato problemi a diverse app per Windows 11 e crash improvvisi. A peggiorare le cose, però sarebbe anche un grave bug che porta persino al Blue Screen of Death in alcuni specifici casi.

La notizia è stata data da Sophos, un'azienda che si occupa di produrre antivirus, la quale ha spiegato che alcuni dei suoi clienti su Windows 11 sono stati colpiti dal BSOD in maniera improvvisa dopo l'aggiornamento del sistema operativo in seguito al Microsoft Patch Tuesday di maggio 2022.

Sophos spiega che il problema dipenderebbe da un'incompatibilità di Windows 11 KB5013943, ovvero la versione di Windows 11 post-Patch Tuesday, con dei driver comunemente utilizzati in alcuni antivirus specifici, come quelli della stessa Sophos. Tale incompatibilità sembrerebbe decisamente grave, perché non causerebbe la semplice chiusura dell'antivirus, ma addirittura il Blue Screen of Death (BSOD) di Windows 11.

Alcuni utenti hanno spiegato su Reddit e sui forum di Microsoft che la durata del BSOD è troppo breve per capire quale sia il problema in cui stavano incorrendo, mentre altri hanno riportato codici generici di errore, difficilmente utilizzabili per una diagnostica del guasto del sistema operativo. Tuttavia, Sophos ha spiegato che "i nostri clienti che possiedono Windows 11, che utilizzano Sophos Home e che hanno installato l'Update KB5013943 potrebbero incontrare un BSOD o uno Stop Error, il quale causerebbe il riavvio della macchina".

Al momento, l'unica soluzione nota al problema è quella di disinstallare l'ultimo aggiornamento di Windows 11 o i programmi Sophos e i driver incompatibili con l'update del Patch Tuesday di maggio 2021.