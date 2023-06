Windows 11, ecco il nuovo Esplora File: le prime immagini finiscono in rete

Vi abbiamo già svelato che Esplora File per Windows 11 riceverà un redesign radicale in futuro. Microsoft non ha mai confermato che tale redesign sia in via di sviluppo, ma un leak delle scorse ore ha portato alla pubblicazione in rete di diverse immagini del nuovo Esplora File di Windows 11.

Il leak arriva da Windows Latest, che a inizio 2023 aveva dato per primo la notizia dell'imminente redesign di Esplora File per Windows 11, probabilmente in arrivo con il prossimo major update del sistema operativo di Redmond. Secondo il portale, che cita delle fonti direttamente all'interno di Microsoft, l'interfaccia di Esplora File non cambierà molto, ma l'app integrerà finalmente Microsoft Office 365 e rivedrà una serie di menù, rendendoli più moderni.



Tra le novità principali di Esplora File abbiamo una modifica delle barre e dei menù in alto nell'applicazione. Il nuovo header, in particolare, avrà dei controlli rinnovate e una nuova barra di ricerca, che sarà molto più veloce di quella già integrata su Esplora File. Non solo: accanto alla barra di ricerca sarà integrato un pulsante Home, che vi riporterà alla pagina di apertura di Esplora File.



Durante la navigazione, inoltre, ogni volta che cliccherete su un file si aprirà un'anteprima sulla destra, che includerà una preview dell'immagine o del file su cui avete cliccato e i principali dettagli, come il formato del file, la sua dimensione e le sue proprietà, nonché la sua collocazione nella memoria del PC.



Altra novità (che noi di Everyeye avevamo già anticipato settimane fa) è la presenza di una Galleria su Esplora File per Windows 11: quest'ultima verrà utilizzata per la visualizzazione di video e immagini al volo, senza dover aprire i file uno alla volta. La galleria verrà ottimizzata per mostrare le ultime foto scattate e memorizzate nell'apposita cartella del PC, ma potrà anche essere riordinata a seconda delle vostre preferenze.



Infine, Office 365 verrà integrato in Esplora File: tutti i file presenti sul vostro OneDrive e sul vostro account Microsoft saranno cioè salvati direttamente sul PC, permettendovi di modificarli al volo, di accedere alla cronologia delle versioni di questi ultimi e, infine, di lavorare insieme ad altri utenti aprendo i documenti direttamente da Esplora File.