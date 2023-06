Windows 11, il nuovo Esplora File è realtà: inizia il rollout sul Dev Channel

Dopo aver visto le prime immagini del nuovo Esplora File per Windows 11, nelle scorse ore, finalmente, il redesign del sistema di navigazione tra cartelle e documenti di Microsoft è stato reso disponibile agli utenti Beta iscritti alle versione per sviluppatori di Windows 11 tramite il Dev Channel.

La versione "moderna" di Esplora File punta a risolvere una serie di problemi connaturati in quella standard, rendendo l'esperienza utente più stabile e intuitiva. Tra le principali novità, riporta Windows Latest, abbiamo la nuova homepage, che integra il Fluent Design di Windows 11 e che comprende una serie di collegamenti rapidi alle cartelle e ai file più visti dall'utente, nonché a quelli aperti di recente.

Inoltre, l'aggiornamento modernizza il sistema di ricerca e le barre di Esplora File, distinguendo per esempio tra cartelle locali e salvate nel cloud e presentando finalmente un pulsante "Home" per il ritorno alla pagina principale di Esplora File in men che non si dica. Le barre di ricerca, poi, saranno molto più veloci che in passato.

Tra le altre novità, abbiamo una capillare integrazione di Onedrive e Office 365 direttamente in Esplora File, che vi permetterà di verificare all'istante lo stato di sincronizzazione dei vostri file salvati nel cloud, distinguendoli da quelli presenti in locale, e di caricare e scaricare documenti e cartelle da Onedrive sia in automatico che manualmente.

Fortunatamente, sembra che Esplora File "Moderno" sia in arrivo su Windows 11 in versione stabile nel giro di qualche mese al massimo, forse con l'aggiornamento a Windows 11 23H2 in arrivo in autunno. Per ora, il redesign è in fase di rollout per gli iscritti al Dev Channel. Non sembra però che quest'ultimo verrà esteso a tutti i beta tester: al contrario, esso potrebbe rimanere esclusiva di pochi utenti, almeno in un primo momento, ed essere esteso solo in futuro a tutti gli iscritti alle Beta per Sviluppatori di Windows.